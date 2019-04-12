Валентина Терешкова открыла монумент Аллеи космонавтов в новом аэропорту Саратова

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-12T10:11:42+03:00

Он появился в честь Дня космонавтики

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На территории будущего аэропорта «Гагарин» под Саратовом торжественно заложили Аллею космонавтов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», покрывало с монумента сняла Валентина Терешкова — первая на Земле женщина-космонавт. Она же поставила первый автограф на памятной табличке.

- Аллея космонавтов заложена в честь Дня космонавтики в год открытия аэропортового комплекса «Гагарин» героем Советского Союза первой женщиной-космонавтом Валентиной Владимировной Терешковой. 12 апреля 2019 года, — гласит надпись на монументе.

Сейчас в аэропорту завершаются работы по благоустройству центральной площади. Там уже высажены зеленые насаждения.

Церемония прошла в рамках визита в Саратовскую область председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который проводит совещание по строительству аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU