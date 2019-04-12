2019-04-12T10:03:51+03:00
Происшествия

Администрацию Саратова заставили оплатить ремонт раздавленного деревом Ford Focus

Фокус с отсутствием ответственных за ЧП в этот раз не прошел
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В Саратове дерево упало на машину, принадлежащую администрации ЗАТО Михайловский. Чиновники подали в суд на местную управляющую компанию в Октябрьском районе и заодно на мэрию.

Стоимость ремонта поврежденного деревом Ford Focus на основании экспертизы и с учетом износа суд определил в 278 357 рублей. Эксперт также установил, что машина была припаркована в соответствии с ПДД.

Упавшее дерево росло на несформированном земельном участке, а значит — ответственность лежит на администрации города, которая отвечает за озеленение.

С мэрии, как сообщили в пресс-службе Арбитража, взыскан ущерб, а также расходы по уплате экспертизы в размере 7 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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