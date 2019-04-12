Администрацию Саратова заставили оплатить ремонт раздавленного деревом Ford Focus
В Саратове дерево упало на машину, принадлежащую администрации ЗАТО Михайловский. Чиновники подали в суд на местную управляющую компанию в Октябрьском районе и заодно на мэрию.
Стоимость ремонта поврежденного деревом Ford Focus на основании экспертизы и с учетом износа суд определил в 278 357 рублей. Эксперт также установил, что машина была припаркована в соответствии с ПДД.
Упавшее дерево росло на несформированном земельном участке, а значит — ответственность лежит на администрации города, которая отвечает за озеленение.
С мэрии, как сообщили в пресс-службе Арбитража, взыскан ущерб, а также расходы по уплате экспертизы в размере 7 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU