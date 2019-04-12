Крановщик угнал иномарку у кирпичного завода в Энгельсе
Машину удалось вернуть владельцу
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В Энгельсском районе Саратовской области житель села Красный Яр заявил в полицию об угоне его автомобиля Opel Zafira.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено около трех часов ночи 11 апреля.
По подозрению в угоне задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего крановщика. По версии следствия, он взял ключи из сторожки и угнал иномарку с территории кирпичного завода.
Машина была остановлена под его управлением и возвращена владельцу в технически исправном состоянии.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU