Крановщик угнал иномарку у кирпичного завода в Энгельсе

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-12T10:02:01+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области житель села Красный Яр заявил в полицию об угоне его автомобиля Opel Zafira.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено около трех часов ночи 11 апреля.

По подозрению в угоне задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего крановщика. По версии следствия, он взял ключи из сторожки и угнал иномарку с территории кирпичного завода.

Машина была остановлена под его управлением и возвращена владельцу в технически исправном состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU