Дороги Саратовской области признаны одними из худших

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-12T09:53:55+03:00

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Саратовская область вошла в рейтинг российских дорог и заняла там одно из последних мест.

Исследование было проведено межрегиональным общественным центром «За безопасность российских дорог» по итогам 2018 года. В него вошли 50 регионов с населением более миллиона человек.

Саратовская область заняла 48 место, за год опустившись на девять строк. Это одно из самых значительных падений, ниже нашего региона опустилась только Омская область — на 11 строк — которая заняла 49-е место.

Хуже, чем в Саратовской и Омской областях, дороги только в Челябинской.

Лидерами рейтинга стали Томская, Тамбовская и Тюменская области.

Эксперты в ходе составления рейтинга учитывали число ДТП из-за плохого состояния проезжей части, число раненых и погибших в них, а также общую протяженность дорожной сети и число машин на тысячу населения. Так, в Саратовской области за год из-за плохих дорог произошло 3 591 авария, в которых погибли 242 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU