В торговых центрах Саратова изъято более 1,5 тыс. контрафактной одежды и обуви
Магазины торговали поддельными спортивными товарами [видео]
Полиция провела рейд по магазинам спортивной одежды и обуви.
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Полиция Саратова совместно с таможенниками и общественниками провела рейд по торговым центрам.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, операция прошла в рамках мероприятия «Контрафакт».
Всего было выявлено восемь торговых павильонов, где торговали поддельными брендами спортивной одежды и обуви.
При этом, как отметили в полиции, продавцы не скрывали, что вещи контрафактные, покупатели также, скорее всего, были в курсе, но не возражали из-за низких цен.
По данным фактам были составлены административные протоколы, изъято более 1,5 тыс. единиц товара.
ИСТОЧНИК KP.RU