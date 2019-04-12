В торговых центрах Саратова изъято более 1,5 тыс. контрафактной одежды и обуви

СЕГОДНЯ 07:56 2019-04-12T09:52:00+03:00

Полиция провела рейд по магазинам спортивной одежды и обуви.

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Полиция Саратова совместно с таможенниками и общественниками провела рейд по торговым центрам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, операция прошла в рамках мероприятия «Контрафакт».

Всего было выявлено восемь торговых павильонов, где торговали поддельными брендами спортивной одежды и обуви.

При этом, как отметили в полиции, продавцы не скрывали, что вещи контрафактные, покупатели также, скорее всего, были в курсе, но не возражали из-за низких цен.

По данным фактам были составлены административные протоколы, изъято более 1,5 тыс. единиц товара.

ИСТОЧНИК KP.RU