2019-04-12T09:46:44+03:00
Общество

В детсадах Краснокутского района детей кормили перемороженным сыром

Масло, наоборот, хранилось при высокой температуре
Екатерина Семенова
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В Краснокутском районе Саратовской области прокуратура нашла нарушения в детских садах.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в ходе проверки оказалось, что в четырех садиках продукты питания хранят с нарушением температурного режима.

Например, сливочное масло хранилось при температуре +12 градусов, а сыр, наоборот, замораживали — до -20 градусов.

Овсяные хлопья «Геркулес» при норме расхода на одного ребенка 30,4 грамма выдавали 15 граммов.

В отношении заведующих четырех детсадов возбуждены административные дела. Прокуратура внесла им представления, которые были рассмотрены и удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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