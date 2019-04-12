В детсадах Краснокутского района детей кормили перемороженным сыром
Масло, наоборот, хранилось при высокой температуре
Изменить размер текста:
В Краснокутском районе Саратовской области прокуратура нашла нарушения в детских садах.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в ходе проверки оказалось, что в четырех садиках продукты питания хранят с нарушением температурного режима.
Например, сливочное масло хранилось при температуре +12 градусов, а сыр, наоборот, замораживали — до -20 градусов.
Овсяные хлопья «Геркулес» при норме расхода на одного ребенка 30,4 грамма выдавали 15 граммов.
В отношении заведующих четырех детсадов возбуждены административные дела. Прокуратура внесла им представления, которые были рассмотрены и удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU