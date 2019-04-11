2019-04-11T20:19:52+03:00
Общество

Володин предложил провести ревизию памятников регионального значения

Об этом написал Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов»
Ольга Муравлёва
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Николай Панков, депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о встрече председателя ГД Вячеслава Володина в музее имени Радищева.

- В музее Радищева состоялся конструктивный разговор Володина с краеведами, архитекторами, музейными работниками. По широкому спектру проблем творческого сообщества. Участники высоко оценили изменения в закон о госзакупках, который упрощает его применение в сфере культуры. Горячо говорили о состоянии исторических объектов в Саратове. О том, как реклама портит облик исторических зданий. Володин внимательно выслушал всех. Мнение профессионалов и жителей для него особенно важно. И сказал, что главное — бережное отношение к городу и четкая концепция: никакой точечной застройки. Саратов надо любить. Предложил провести ревизию памятников регионального значения. Но если инициативы на местах не будет, то не будет и эффективных решений, отметил он. Встреча завершилась. Сейчас Володин едет к Терешковой. Она с ним завтра будет на дне космонавтики на месте приземления Гагарина, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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