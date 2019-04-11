Если не сохраним исторические памятники, Саратов исчезнет — Володин

СЕГОДНЯ 20:11 2019-04-11T20:11:07+03:00

Председатель ГД закончил свое выступление цитатой из Лихачёва: «Если человек равнодушен к историческим памятникам страны — он равнодушен к стране»

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Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня 11 апреля, провел встречу с краеведами, музейными работниками, архитекторами в Саратовском художественном музее имени А. Н. Радищева. Володин поговорил с ними о сохранении объектов историко-культурного наследия в области.

- Ваша задача обогащать нас знаниями и просвещать. Не думайте, что если вам что-то понятно, то и всем, — сказал Володин, обращаясь к архитекторам, краеведам, участникам встречи.

Он также затронул сторону правового регулирования — какие изменения нужны в законы, чтобы стало больше возможностей для сохранения нашего историко-культурного наследия. Заявил, что программа развития туризма должна включать посещение этих памятников. И подчеркнул в сторону мэра, что строительство в центре должно учитывать ансамбль исторических зданий вокруг.

- Варварская застройка началась с дома на Горького и Челюскинцев, которое строил Писной и я его до сих пор за это упрекаю. Понятно, что это был заказ. Именно памятники создают образ Саратова. Если мы их не сохраним, то исчезнет Саратов. Есть города, которые могут себе позволить, в силу исторических особенностей, например, Волгоград, Самара. Есть окраинные районы, там можно экспериментировать, а в центре мы должны соблюдать традиции, — сказал Володин и закончил выступление цитатой из Лихачёва «Если человек равнодушен к историческим памятникам страны — он равнодушен к стране».

Он также предложил всем объединиться для решения маленьких проблем, тем самым решая большие.

- Возможно меня и мэр не послушает, и вы с сарказмом отнесетесь к тому, что я говорю. Но начинать нужно с себя, — подытожил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU