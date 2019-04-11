2019-04-11T20:11:07+03:00
Общество

Если не сохраним исторические памятники, Саратов исчезнет — Володин

Председатель ГД закончил свое выступление цитатой из Лихачёва: «Если человек равнодушен к историческим памятникам страны — он равнодушен к стране»
Александр Уриевский
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня 11 апреля, провел встречу с краеведами, музейными работниками, архитекторами в Саратовском художественном музее имени А. Н. Радищева. Володин поговорил с ними о сохранении объектов историко-культурного наследия в области.

- Ваша задача обогащать нас знаниями и просвещать. Не думайте, что если вам что-то понятно, то и всем, — сказал Володин, обращаясь к архитекторам, краеведам, участникам встречи.

Он также затронул сторону правового регулирования — какие изменения нужны в законы, чтобы стало больше возможностей для сохранения нашего историко-культурного наследия. Заявил, что программа развития туризма должна включать посещение этих памятников. И подчеркнул в сторону мэра, что строительство в центре должно учитывать ансамбль исторических зданий вокруг.

- Варварская застройка началась с дома на Горького и Челюскинцев, которое строил Писной и я его до сих пор за это упрекаю. Понятно, что это был заказ. Именно памятники создают образ Саратова. Если мы их не сохраним, то исчезнет Саратов. Есть города, которые могут себе позволить, в силу исторических особенностей, например, Волгоград, Самара. Есть окраинные районы, там можно экспериментировать, а в центре мы должны соблюдать традиции, — сказал Володин и закончил выступление цитатой из Лихачёва «Если человек равнодушен к историческим памятникам страны — он равнодушен к стране».

Он также предложил всем объединиться для решения маленьких проблем, тем самым решая большие.

- Возможно меня и мэр не послушает, и вы с сарказмом отнесетесь к тому, что я говорю. Но начинать нужно с себя, — подытожил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Володин предложил провести ревизию памятников регионального значения
Восьмиклассник в Саратове угнал и разбил чужой ВАЗ-2114
В Саратов прилетела первая женщина-космонавт Валентина Терешкова
Володин: Саратов надо любить
Саратовец взял кредит в банке почти на полмиллиона по поддельным документам
Блогеры на встрече с Володиным: Пока власти строят планы, исторических памятников в Саратове не останется
Шинчук назвал любимые объекты вандалов в Музее боевой славы Саратова
Саратовские школьники готовятся к «Киновертикали-2019»
Панков пообщался с голодающей противницей закрытия детской больницы в Саратове
При обрушении потолка в саратовском колледже пострадавших нет
Вячеслав Володин призвал Михаила Исаева быть более решительным
С трех улиц Энгельса уберут незаконную рекламу
Саратовские танцоры стали лучшими на всероссийском конкурсе
Николай Панков: Володин всегда настроен на конструктивный результат
В Ртищево рабочие трудились на заводе без инструктажа
В Ртищево школьников кормили просроченным фаршем
Володин посоветовал Исаеву брать на себя ответственность по проекту скоростного трамвая
На обеспечение лекарствами льготников Саратова выделено более 800 млн рублей
Река Медведица в Саратовской области вышла из берегов
В Саратове дворец творчества детей и молодежи имени Табакова отмечает юбилей
В Саратове состоится весенний легкоатлетический кросс
Директор школы в Приволжском: Внимание Володина дает нам надежду
В Саратове встали трамваи №7
В Заводском районе Саратова прошел санитарный день
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи двух маршрутов
В Саратовской области из-за паводка перекрыли две дороги
Володин: Чем больше мэр Саратова говорит, тем больше к нему вопросов