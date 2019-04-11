В Саратов прилетела первая женщина-космонавт Валентина Терешкова

СЕГОДНЯ 19:40 2019-04-11T19:40:41+03:00

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Сегодня вечером, 11 апреля, губернатор Валерий Радаев встретил в аэропорту Валентину Владимировну Терешкову, прилетевшую в Саратов на празднование Дня космонавтики.

Первая женщина-космонавт примет участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на территории региона 12 апреля.

Легендарного космонавта приветствовали студенты профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю. А.

Валентина Терешкова поинтересовалась у студентов, посещали ли они Звездный городок. Узнав, что они там никогда не были, Валентина Владимировна предложила совершить такую поездку и пообещала оказать помощь в ее организации.

Валентина Терешкова предложила студентам съездить в Звездный городок

СПРАВКА

Терешкова Валентина Владимировна, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт. Космический полет совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира КК «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Пребывание в космосе — двое суток 22 часа 51 минута.

Почетный гражданин 18 городов в разных странах мира. Получила первую медаль ЮНЕСКО «За достижения в области исследования космоса».

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ VI и VII созывов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702664" frameborder="0"></iframe> В Саратов прилетела первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

ИСТОЧНИК KP.RU