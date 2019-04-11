В Саратов прилетела первая женщина-космонавт Валентина Терешкова
Сегодня вечером, 11 апреля, губернатор Валерий Радаев встретил в аэропорту Валентину Владимировну Терешкову, прилетевшую в Саратов на празднование Дня космонавтики.
Первая женщина-космонавт примет участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на территории региона 12 апреля.
Легендарного космонавта приветствовали студенты профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю. А.
Валентина Терешкова поинтересовалась у студентов, посещали ли они Звездный городок. Узнав, что они там никогда не были, Валентина Владимировна предложила совершить такую поездку и пообещала оказать помощь в ее организации.
Валентина Терешкова предложила студентам съездить в Звездный городок
СПРАВКА
Терешкова Валентина Владимировна, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт. Космический полет совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира КК «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Пребывание в космосе — двое суток 22 часа 51 минута.
Почетный гражданин 18 городов в разных странах мира. Получила первую медаль ЮНЕСКО «За достижения в области исследования космоса».
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ VI и VII созывов.
В Саратов прилетела первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
ИСТОЧНИК KP.RU