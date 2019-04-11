Володин: Саратов надо любить

СЕГОДНЯ 19:31 2019-04-11T19:32:12+03:00

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В Саратовском художественном музее имени А. Н. Радищева сегодня, 11 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин проводит встречу с краеведами, музейными работниками и архитекторами о сохранении объектов историко-культурного наследия Саратовской области.

- Мы говорим о сохранении истории и праздновании юбилеев, но надо видеть, что сегодня у нас над головой, — сказал Володин, предлагая посмотреть на потолок в зале Радищевского музея.

Потолок Радищевского музеяФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

- Саратов отличается от всех волжских городов. Если мы это понимаем, то городским властям надо было бы отдельно этот статус установить. Для этого не надо денег, нужны решения и действия. А вот дальше надо искать возможности, — заявил председатель ГД Володин.

Он отметил, что в городе 690 объектов регионального значения, 136 муниципальных объектов по области, а еще десятки федеральных.

- Если мы не сохраним эти здания, то потеряем историю, через них она сохраняется. Надо планку требований поднимать. Надо договориться, что никакой точечной застройки в историческом центре Саратова не будет. Нужно ваше мужество коллеги, при принятии решений. Когда нет очереди на аренду памятников культуры — да потому что как грибы растут высотки точечной застройки, зачем тогда ремонтировать памятники, — заявил Вячеслав Володин.

Председатель ГД добавил, что должен быть в этом консенсус и позиция власти — по-другому город мы не сохраним.

- Что делать с Саратовом? Его надо любить, тогда мы не сделаем плохого ему. Если можете сделать хорошо,это нужно делать, — подчеркнул Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU