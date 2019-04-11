2019-04-11T19:32:12+03:00
Общество

Володин: Саратов надо любить

Председатель ГД отметил, что нужно сохранить объекты историко-культурного наследия
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Володин: Саратов надо любитьВолодин: Саратов надо любитьФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Саратовском художественном музее имени А. Н. Радищева сегодня, 11 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин проводит встречу с краеведами, музейными работниками и архитекторами о сохранении объектов историко-культурного наследия Саратовской области.

- Мы говорим о сохранении истории и праздновании юбилеев, но надо видеть, что сегодня у нас над головой, — сказал Володин, предлагая посмотреть на потолок в зале Радищевского музея.

Потолок Радищевского музея Фото: Александр Уриевский

Потолок Радищевского музеяФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

- Саратов отличается от всех волжских городов. Если мы это понимаем, то городским властям надо было бы отдельно этот статус установить. Для этого не надо денег, нужны решения и действия. А вот дальше надо искать возможности, — заявил председатель ГД Володин.

Он отметил, что в городе 690 объектов регионального значения, 136 муниципальных объектов по области, а еще десятки федеральных.

- Если мы не сохраним эти здания, то потеряем историю, через них она сохраняется. Надо планку требований поднимать. Надо договориться, что никакой точечной застройки в историческом центре Саратова не будет. Нужно ваше мужество коллеги, при принятии решений. Когда нет очереди на аренду памятников культуры — да потому что как грибы растут высотки точечной застройки, зачем тогда ремонтировать памятники, — заявил Вячеслав Володин.

Председатель ГД добавил, что должен быть в этом консенсус и позиция власти — по-другому город мы не сохраним.

- Что делать с Саратовом? Его надо любить, тогда мы не сделаем плохого ему. Если можете сделать хорошо,это нужно делать, — подчеркнул Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовец взял кредит в банке почти на полмиллиона по поддельным документам
Блогеры на встрече с Володиным: Пока власти строят планы, исторических памятников в Саратове не останется
Шинчук назвал любимые объекты вандалов в Музее боевой славы Саратова
Саратовские школьники готовятся к «Киновертикали-2019»
Панков: Володин пообщался с голодающей противницей закрытия детской больницы в Саратове
При обрушении потолка в саратовском колледже пострадавших нет
Вячеслав Володин призвал Михаила Исаева быть более решительным
С трех улиц Энгельса уберут незаконную рекламу
Саратовские танцоры стали лучшими на всероссийском конкурсе
Николай Панков: Володин всегда настроен на конструктивный результат
В Ртищево рабочие трудились на заводе без инструктажа
В Ртищево школьников кормили просроченным фаршем
Володин посоветовал Исаеву брать на себя ответственность по проекту скоростного трамвая
На обеспечение лекарствами льготников Саратова выделено более 800 млн рублей
Река Медведица в Саратовской области вышла из берегов
В Саратове дворец творчества детей и молодежи имени Табакова отмечает юбилей
В Саратове состоится весенний легкоатлетический кросс
Директор школы в Приволжском: Внимание Володина дает нам надежду
В Саратове встали трамваи №7
В Заводском районе Саратова прошел санитарный день
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи двух маршрутов
В Саратовской области из-за паводка перекрыли две дороги
Володин: Чем больше мэр Саратова говорит, тем больше к нему вопросов