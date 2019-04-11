Блогеры на встрече с Володиным: Пока власти строят планы, исторических памятников в Саратове не останется

СЕГОДНЯ 19:04 2019-04-11T19:14:35+03:00

Владимир Мухин заметил, что в области 5,4 тыс. выявленных объектов культурного значения. Почти половина из них — в Саратове

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В музее имени Радищева в Саратове сегодня, 11 апреля, проходит встреча председателя ГД Вячеслава Володина с краеведами, музейными работниками и архитекторами на тему сохранения объектов историко-культурного наследия.

- Программу реставрации памятников нужно принимать незамедлительно, на городском и областном уровне. В этом году заложили впервые 50 млн рублей в бюджет на реконструкцию, но это капля в море для города где около тысячи объектов культурного наследия. В Саратове только за эту зиму девять исторических объектов провалились. Старый Саратов всего 6% но если мы его потеряем то это преступление, — выступил на встрече в музее Радищева блогер Владимир Лешуков. Он обратился за помощью в спасении объектов к Вячеславу Володину.

Алла Лосина, председатель комитета по культуре облдумы заметила, что против реставрации никто не возражает, только где взять такие деньги, только восстановление дома Яхимовича стоит сегодня 70 млн рублей. Только на экспертизу выявленных объектов культурного наследия нужно 500 млн рублей. На окончание разработки исторических зон нужно 18 млн, эта работа идет планомерно.

Депутат Госдумы Николай Панков напомнил всем, что к 200-летию губернии, многое смогли отремонтировать, хотя денег также не хватало.

Блогеры заявили, что пока делают охранные зоны и выделяют недостаточно денег, памятников не останется, одни рисунки с детских конкурсов про объекты культурного наследия и сами зоны.

Начальник Управления по охране объектов культурного наследия области Владимир Мухин заметил, что в области 5,4 тыс. выявленных объектов культурного значения. Почти половина из них — в Саратове. На 2019 год будет выделены 40 исторических зон, всего их будет 48, они охватят весь центр Саратова. Изучается ситуация о присвоении статуса исторического поселения регионального значения для Хвалынска, по аналогии с Вольском. Это позволяет защитить памятники истории, но серьезно осложнит деятельность бизнеса, это не всегда экономически выгодно для поселения.

Мухин остановился также на большом количестве незаконной и неэтичной рекламы, как баннер стрипклуба напротив Троицкого собора и иных нарушениях, в частности, уже заведено два уголовных дела по доведению собственниками памятников архитектуры до состояния руин.

ИСТОЧНИК KP.RU