Саратовские школьники готовятся к «Киновертикали-2019»
Юные саратовские киноавторы — воспитанники Детской школы искусств им. В.В. Ковалева активно готовятся к участию в VI открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль». Ребята выбрали номинацию «Общество и я».
К выбору тем для сюжета будущего фильма они подходят со всей ответственностью, хотя самому «молодому» автору всего 10 лет. В своих размышлениях они обращаются к Человеку, его внутренним переживаниям, эмоциям, проблемам, разбираются в непростых вопросах человеческих взаимоотношений. Чтобы этот процесс оказался максимально эффективным, юные киноавторы снимают фильмы не о себе или о своих сверстниках, а, наоборот, о своих «противоположностях». Так, девочки пытаются понять мальчиков, а мальчики — девочек, или, к примеру, дети главными героями своих киноработ делают взрослых.
Напомним, в прошлом году воспитанники ДШИ им. В.В. Ковалева получили специальный диплом фестиваля «Киновертикаль» «За яркий творческий подход к разработке темы любви к родному краю», представив на конкурс видеоэкскурсию по Саратову.
Оргкомитет «Киновертикали-2019» с нетерпением ждет результатов столь кропотливой творческой работы в виде конкурсных фильмов и напоминает: заявки и киноработы для участия в фестивале принимаются на электронную почту videosarkvc@yandex.ru до 1 августа 2019 года.
С положением о конкурсе можно ознакомиться в специальном разделе «Киновертикаль» на сайте www.sarkvc.ru.
Дополнительную информацию об условиях участия в «Киновертикали-2019» можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.
Для справки:
VI открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» в этом году конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 5 до 16 лет (воспитанники учреждений дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ и др.);
- от 17 до 22 лет (студенты средних специальных и высших образовательных учреждений и др.).
Непрофессиональным авторам предлагают представить киноработы в одной из 4 номинаций: «Моя малая родина», «Общество и я», «Любите ли вы театр», «Свободный полет».
ИСТОЧНИК KP.RU