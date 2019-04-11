Саратовские школьники готовятся к «Киновертикали-2019»

СЕГОДНЯ 18:12 2019-04-11T18:12:45+03:00

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Юные саратовские киноавторы — воспитанники Детской школы искусств им. В.В. Ковалева активно готовятся к участию в VI открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль». Ребята выбрали номинацию «Общество и я».

К выбору тем для сюжета будущего фильма они подходят со всей ответственностью, хотя самому «молодому» автору всего 10 лет. В своих размышлениях они обращаются к Человеку, его внутренним переживаниям, эмоциям, проблемам, разбираются в непростых вопросах человеческих взаимоотношений. Чтобы этот процесс оказался максимально эффективным, юные киноавторы снимают фильмы не о себе или о своих сверстниках, а, наоборот, о своих «противоположностях». Так, девочки пытаются понять мальчиков, а мальчики — девочек, или, к примеру, дети главными героями своих киноработ делают взрослых.

Напомним, в прошлом году воспитанники ДШИ им. В.В. Ковалева получили специальный диплом фестиваля «Киновертикаль» «За яркий творческий подход к разработке темы любви к родному краю», представив на конкурс видеоэкскурсию по Саратову.

Оргкомитет «Киновертикали-2019» с нетерпением ждет результатов столь кропотливой творческой работы в виде конкурсных фильмов и напоминает: заявки и киноработы для участия в фестивале принимаются на электронную почту videosarkvc@yandex.ru до 1 августа 2019 года.

С положением о конкурсе можно ознакомиться в специальном разделе «Киновертикаль» на сайте www.sarkvc.ru.

Дополнительную информацию об условиях участия в «Киновертикали-2019» можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.

Для справки:

VI открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» в этом году конкурс проводится в двух возрастных категориях:

- от 5 до 16 лет (воспитанники учреждений дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ и др.);

- от 17 до 22 лет (студенты средних специальных и высших образовательных учреждений и др.).

Непрофессиональным авторам предлагают представить киноработы в одной из 4 номинаций: «Моя малая родина», «Общество и я», «Любите ли вы театр», «Свободный полет».

ИСТОЧНИК KP.RU