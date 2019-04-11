Панков: Володин пообщался с голодающей противницей закрытия детской больницы в Саратове
Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал очередной пост, посвященный визиту спикера Вячеслава Володина в Саратовскую область.
Как написал Панков, на выходе из музея «Россия — моя история» Вячеслав Володин заметил женщину с плакатом «Отнять больницу у одних детей и передать другим?! Оптимизация по-саратовски! Вячеслав Викторович, дайте шанс выжить детской инфекционной больнице №6, раз власть не слышит!».
Напомним, ранее родители детей, которые теперь не могут посещать больницу на улице Комсомольская в Саратове, объявили голодовку.
- На выходе подошел к женщине с плакатом. Подошел сам. Думаю, и она все понимает по ее проблеме, что на плакате. Поинтересовался и рекомендовал ей не голодать. Она сообщила что у нее пост. Здоровье важнее, хотя дело каждого, — написал Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU