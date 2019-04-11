При обрушении потолка в саратовском колледже пострадавших нет
Капитальный ремонт кровли корпуса запланирован на 2019 год
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В саратовском Профессионально-педагогическом колледже прокомментировали ситуацию с обрушением потолка.
Как сообщил «КП-Саратов» заместитель директора по административно-хозяйственной работе Алексей Камнев, площадь обрушения фрагмента подвесного потолка составила 1 кв. м.
- Пострадавших нет. Занятия были продолжены в другой аудитории, — отметил Алексей Камнев.
ЧП произошло 11 апреля в 9-м корпусе колледжа. Здание 1940 года постройки с деревянными перекрытиями. Частичный ремонт кровли проводился в 2014-2015 годах. На 2019 года запланирован капитальный ремонт кровли.
ИСТОЧНИК KP.RU