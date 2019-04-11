Вячеслав Володин призвал Михаила Исаева быть более решительным

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-11T17:39:15+03:00

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На встрече с жителями и властями Саратова и Энгельса в музее «Россия — моя история» председатель Государственной думы Вячеслав Володин сравнил себя с «золотой рыбкой», от которой ждут решения проблем, не делая ничего сами.

- Где заводы? Закрылся Малышевский кирпичный завод, а ведь нам потребуется много кирпича. Это вопросы ко всем нам, главе города, строительному сообществу, — заявил он.

Также он остановился на теме бюджетных расходов муниципалитетов в расчете на одного жителя агломерации. Оказалось, что в Саратове на одного человека выделяется около 18 тыс. рублей, что меньше чем, к примеру, в Татищевском районе, где этот показатель больше 20 тыс.

- Так быть не должно. Саратов — это донор. Здесь концентрируется промышленность, культура, — уверен Володин. — Говорю минфину — такое отношение неправильно.

Кроме того, Вячеслав Володин отметил, что пока готовился к выступлению, не смог найти данные по валовому внутреннему продукту в расчете на жителя области. Также не удалось спикеру узнать объемы производства в Саратове, Энгельсе и Балакове.

Затронул он тему обеспечения медицинскими кадрами.

- СГМУ мог бы полностью закрыть потребность в медкадрах, готовя специалистов по целевому приему. Однако при возможной квоте в 70% по целевому приему, и при 40%-ной квоте, которая действует сейчас — она не выбирается! В 2018 году 17 мест остались невостребованными, а многие другие «ушли» в другие регионы, — заявил Володин.

В завершении встречи председатель госдумы призвал чаще встречаться и обсудить ситуацию в сфере строительства, выслушать доклад ректора СГМУ. Главу Саратова Михаила и Исаева он призвал быть более решительным.

ИСТОЧНИК KP.RU