С трех улиц Энгельса уберут незаконную рекламу
Собственники получат предписания о демонтаже
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В ходе рейда который проводит комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района совместно с представителями МАУ «Общественный центр» в городе обнаружили незаконную рекламу.
Как сообщили «КП-Саратов» в районной администрации, конструкции расположены на улицах Ломоносова, Полтавская, 148-й Черниговской дивизии.
Собственники получат предписания о демонтаже.
ИСТОЧНИК KP.RU