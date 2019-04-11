С трех улиц Энгельса уберут незаконную рекламу

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-11T17:19:21+03:00

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В ходе рейда который проводит комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района совместно с представителями МАУ «Общественный центр» в городе обнаружили незаконную рекламу.

Как сообщили «КП-Саратов» в районной администрации, конструкции расположены на улицах Ломоносова, Полтавская, 148-й Черниговской дивизии.

Собственники получат предписания о демонтаже.

ИСТОЧНИК KP.RU