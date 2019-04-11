Саратовские танцоры стали лучшими на всероссийском конкурсе
Это ученики кадетской школы-интерната
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В Саратове прошел Всероссийский хореографический конкурс «Танцующий город», организованный Международным центром конкурсов «Хрустальная Корона», при поддержке управления по культуре администрации города.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, лучшим стал коллектив саратовской школы-интерната № 2 им. В.В. Талалихина «Кадетская юность».
Жюри высоко оценило их по критериям: актерское мастерство, постановка номера, хореографическая техника, эстетика костюмов, музыкальный материал.
ИСТОЧНИК KP.RU