2019-04-11T17:12:42+03:00
Общество

Саратовские танцоры стали лучшими на всероссийском конкурсе

Это ученики кадетской школы-интерната
Дарья Вострикова
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В Саратове прошел Всероссийский хореографический конкурс «Танцующий город», организованный Международным центром конкурсов «Хрустальная Корона», при поддержке управления по культуре администрации города.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, лучшим стал коллектив саратовской школы-интерната № 2 им. В.В. Талалихина «Кадетская юность».

Жюри высоко оценило их по критериям: актерское мастерство, постановка номера, хореографическая техника, эстетика костюмов, музыкальный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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