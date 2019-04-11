2019-04-11T17:09:11+03:00
Общество

Николай Панков: Володин всегда настроен на конструктивный результат

Спикер Госдумы напомнил властям Саратова об ответственности перед людьми
Екатерина Семенова
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Выступление председателя Государственной Думы Вячеслава Володина на совещании на тему развития Саратовской агломерации заставило задуматься многих. Это отметил участник встречи, проходящей в музее «Россия — моя история», депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».

- Володин на встрече по развитию саратовской агломерации напомнил городской власти об ответственности перед людьми. И про зимний коллапс напомнил, и про то, что ремонт Трофимовского моста должен быть тщательно продуман. Чтобы жители часами не стояли в пробках. Власть должна брать высокую планку по задачам на благо людей, а не оставлять свои планы на бумаге, отметил он. И депутаты должны всегда быть в курсе городских проблем, участвовать в их решении. Не ждать, что кто-то, как золотая рыбка, желания исполнит. В зале была тишина, все слушали, затаив дыхание. Кто-то голову опустил. Спикер всегда настроен на конструктивные решения, на результат, — отметил Николай Панков,.

ИСТОЧНИК KP.RU

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