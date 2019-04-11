В Ртищево рабочие трудились на заводе без инструктажа

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-11T17:08:55+03:00

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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушение исполнения законодательства об охране труда.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ООО «Капитал строй» нарушен 6 месячный срок проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте, поскольку з истекший период 2019 года такой инструктаж не проводился.

Директору предприятия вручили представление, после которого инструктаж все-таки провели. На него возбудили дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU