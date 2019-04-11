В Ртищево рабочие трудились на заводе без инструктажа
На директора завели дело
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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушение исполнения законодательства об охране труда.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ООО «Капитал строй» нарушен 6 месячный срок проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте, поскольку з истекший период 2019 года такой инструктаж не проводился.
Директору предприятия вручили представление, после которого инструктаж все-таки провели. На него возбудили дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU