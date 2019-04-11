Володин посоветовал Исаеву брать на себя ответственность по проекту скоростного трамвая

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-11T17:04:50+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 11 апреля, пообщался с жителями Саратова и Энгельса, представителями органов власти и бизнеса. В музее «Россия — моя история» они обсудили возможности развития саратовской агломерации.

По словам спикера, разговор получился интересным.

- Он интересен тем, что можно сделать выводы. Выводы о вооруженности знаниями наших коллег. Складывается впечатление, что вы все узнаете из вопросов. Когда мы считаем, что проблемы города области должны решать мэр, губернатор — вы заблуждаетесь. Это должен понять каждый из вас. Когда встречаешься с населением, люди задают вопросы: когда это будет решено? Можно говорить о больших вещах, «строительстве коммунизма», но люди ждут от нас решения конкретных вопросов. Чем быстрее мы определим даты их даты решения, тем быстрее будет развиваться агломерация и регион в целом, — заявил Володин.

Он обратился к главе Саратова Михаилу Исаеву.

- Сложилось мнение, что вы боитесь на себя брать ответственность. К примеру, в отношении скоростного трамвая. Понимаем — это затратный проект. Возьмите на себя, назовите дату. Если вы начнете двигаться, то быстрее придете к точке, которую поставили. Когда говорим о финансировании, мы впадаем в ступор. Не хотелось бы, чтобы в будущем у нас такой разговор продолжался, — заявил Володин.

Он также согласился с мнением, что Саратов перегружен, но считает, что тем не менее, необходимо брать на себя обязательства по решения проблем.

- Хочется, чтобы мы все задумались, что вопросы развития имеют отношение к каждому из нас. Если вы сравните количество проектов, которые мы начнем реализовывать, то увидим, что их число увеличились в четыре раза. Это от нас требует другого отношения. Как говорил Владимир Путин о реализации нацпроектов: «с таким настроением лучше к снаряду не подходить». Это касается многих из вас, — считает Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU