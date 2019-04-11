2019-04-11T17:00:03+03:00
Общество

На обеспечение лекарствами льготников Саратова выделено более 800 млн рублей

Еще 200 млн рублей выделили в марте
Дарья Вострикова
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На 2019 год на на обеспечение саратовцев необходимыми лекарствами выделено более 800 млн. рублей, 300 млн из которых пойдут на закупку сахароснижающих лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате заместителя председателя правительства области В.В. Гречушкиной, в марте 2019 года для для обеспечения льготных категорий граждан дополнительно выделено 200 млн. рублей, в том числе 100 млн. рублей для обеспечения пациентов с диагнозом «сахарный диабет».

По словам зампреда правительства Саратовской области Валентины Гречушкиной, поставка препаратов пошла во все районы области, необходимые лекарства закуплены в достаточном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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