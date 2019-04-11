На обеспечение лекарствами льготников Саратова выделено более 800 млн рублей
На 2019 год на на обеспечение саратовцев необходимыми лекарствами выделено более 800 млн. рублей, 300 млн из которых пойдут на закупку сахароснижающих лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате заместителя председателя правительства области В.В. Гречушкиной, в марте 2019 года для для обеспечения льготных категорий граждан дополнительно выделено 200 млн. рублей, в том числе 100 млн. рублей для обеспечения пациентов с диагнозом «сахарный диабет».
По словам зампреда правительства Саратовской области Валентины Гречушкиной, поставка препаратов пошла во все районы области, необходимые лекарства закуплены в достаточном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU