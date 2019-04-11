В Саратове дворец творчества детей и молодежи имени Табакова отмечает юбилей

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-11T16:49:41+03:00

В честь этого состоится праздник

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В следующий вторник, 16 апреля, в 15:00 на Театральной площади состоится праздник, посвященный 85-летию дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Гостей будут ждать экскурсия по дворцу, посещение выставки и инсталляции о жизни учреждения, просмотр фото, фильмов и видео из жизни дворца, награждение лучших педагогических работников почетными грамотами, благодарственными письмами,а также концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU