В Саратове дворец творчества детей и молодежи имени Табакова отмечает юбилей
В честь этого состоится праздник
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В следующий вторник, 16 апреля, в 15:00 на Театральной площади состоится праздник, посвященный 85-летию дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.
Гостей будут ждать экскурсия по дворцу, посещение выставки и инсталляции о жизни учреждения, просмотр фото, фильмов и видео из жизни дворца, награждение лучших педагогических работников почетными грамотами, благодарственными письмами,а также концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU