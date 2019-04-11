В Саратове состоится весенний легкоатлетический кросс
Он пройдет в День космонавтики
Изменить размер текста:
Завтра, 12 апреля,в День космонавтики на первом и втором ярусе набережной Космонавтов состоится традиционный городской весенний легкоатлетический кросс среди образовательных организаций города Саратова, посвященный празднованию Дня космонавтики.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие начнется в 12:00 у памятника великому космонавту.
Сборные команд учебных заведений будут награждены медалями и кубками управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов».
ИСТОЧНИК KP.RU