В Саратове состоится весенний легкоатлетический кросс

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-11T16:47:00+03:00

Он пройдет в День космонавтики

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Завтра, 12 апреля,в День космонавтики на первом и втором ярусе набережной Космонавтов состоится традиционный городской весенний легкоатлетический кросс среди образовательных организаций города Саратова, посвященный празднованию Дня космонавтики.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие начнется в 12:00 у памятника великому космонавту.

Сборные команд учебных заведений будут награждены медалями и кубками управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU