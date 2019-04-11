2019-04-11T16:37:33+03:00
Общество

В Заводском районе Саратова прошел санитарный день

Собрали более 2 тыс. мешков мусора
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе прошел санитарный день, в котором приняли участие сотрудники администрации, УК, ТСЖ, организации и образовательные учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, местность приводили в порядок 1396 человек и девять единиц техники.

Рабочие ООО «Энергия-1» провели санитарную очистку и подметание дорог, побелили деревья по Ново-Астраханскому шоссе, а в сквере имени Гагарина покрасили сквер и привели в порядок скамейки. Всего собрали более 2 тыс.мешков мусора.

Особое внимание уделили уборке по красным линиям на улицах Чернышевского и Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратов прилетела первая женщина-космонавт Валентина Терешкова
Володин: Саратов надо любить
Саратовец взял кредит в банке почти на полмиллиона по поддельным документам
Блогеры на встрече с Володиным: Пока власти строят планы, исторических памятников в Саратове не останется
Шинчук назвал любимые объекты вандалов в Музее боевой славы Саратова
Саратовские школьники готовятся к «Киновертикали-2019»
Панков: Володин пообщался с голодающей противницей закрытия детской больницы в Саратове
При обрушении потолка в саратовском колледже пострадавших нет
Вячеслав Володин призвал Михаила Исаева быть более решительным
С трех улиц Энгельса уберут незаконную рекламу
Саратовские танцоры стали лучшими на всероссийском конкурсе
Николай Панков: Володин всегда настроен на конструктивный результат
В Ртищево рабочие трудились на заводе без инструктажа
В Ртищево школьников кормили просроченным фаршем
Володин посоветовал Исаеву брать на себя ответственность по проекту скоростного трамвая
На обеспечение лекарствами льготников Саратова выделено более 800 млн рублей
Река Медведица в Саратовской области вышла из берегов
В Саратове дворец творчества детей и молодежи имени Табакова отмечает юбилей
В Саратове состоится весенний легкоатлетический кросс
Директор школы в Приволжском: Внимание Володина дает нам надежду
В Саратове встали трамваи №7
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи двух маршрутов
В Саратовской области из-за паводка перекрыли две дороги
Володин: Чем больше мэр Саратова говорит, тем больше к нему вопросов