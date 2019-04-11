В Заводском районе Саратова прошел санитарный день

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-11T16:37:33+03:00

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В Заводском районе прошел санитарный день, в котором приняли участие сотрудники администрации, УК, ТСЖ, организации и образовательные учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, местность приводили в порядок 1396 человек и девять единиц техники.

Рабочие ООО «Энергия-1» провели санитарную очистку и подметание дорог, побелили деревья по Ново-Астраханскому шоссе, а в сквере имени Гагарина покрасили сквер и привели в порядок скамейки. Всего собрали более 2 тыс.мешков мусора.

Особое внимание уделили уборке по красным линиям на улицах Чернышевского и Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU