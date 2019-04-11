В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи двух маршрутов

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-11T16:32:41+03:00

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Сегодня, 11 апреля, в центре Саратова из-за неисправности вагона на перекрестке улиц Астраханской и Большой Казачьей.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось в 17:20.

«Тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка транспорт не поедет.

Вагоны маршрута №11 двинутся от 6-го квартала только до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU