В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи двух маршрутов
Движение остановилось в центре города
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Сегодня, 11 апреля, в центре Саратова из-за неисправности вагона на перекрестке улиц Астраханской и Большой Казачьей.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось в 17:20.
«Тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка транспорт не поедет.
Вагоны маршрута №11 двинутся от 6-го квартала только до улицы Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU