В Саратовской области из-за паводка перекрыли две дороги
Сегодня, 11 апреля, по состоянию на 15:00 в реке Большой Иргиз поднялся уровень воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, из-за этого в регионе перекрыли две дороги.
Это трасса , по которой транспорт едет на эту реку в село Березово. За сутки вода поднялась на 10 см выше уровня плотины, длина перелива – 140 м, ширина – 5 м.
Кроме того, перекрыта еще одна дорога, по которой машины едут в село Каменку, где уровень воды на 15 см поднялся над уровнем плотины, длина перелива составила 60 м, шириной в три метра.
Есть основная дорога для передвижения: село Каменка – Пугачев – Давыдовка – поселок Чапаевский – село Раздольное – поселок Горный.
ИСТОЧНИК KP.RU