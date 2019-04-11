2019-04-11T16:28:02+03:00
Общество

В Саратовской области из-за паводка перекрыли две дороги

Поднялся уровень воды в реке Большой Иргиз
Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 апреля, по состоянию на 15:00 в реке Большой Иргиз поднялся уровень воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, из-за этого в регионе перекрыли две дороги.

Это трасса , по которой транспорт едет на эту реку в село Березово. За сутки вода поднялась на 10 см выше уровня плотины, длина перелива – 140 м, ширина – 5 м.

Кроме того, перекрыта еще одна дорога, по которой машины едут в село Каменку, где уровень воды на 15 см поднялся над уровнем плотины, длина перелива составила 60 м, шириной в три метра.

Есть основная дорога для передвижения: село Каменка – ПугачевДавыдовка – поселок Чапаевский – село Раздольное – поселок Горный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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