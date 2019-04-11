Володин: Чем больше мэр Саратова говорит, тем больше к нему вопросов

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-11T16:19:17+03:00

Заседание по развитию агломерации проходит в музее "Россия - моя история"

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На содержание улично-дорожной сети Саратова у городского бюджета нет достаточно денег на финансирование благоустройства - уборку и очистку основных магистралей и второстепенных дорог, тротуаров и зеленых зон. Об этом глава администрации Михаил Исаев заявил в ходе доклада 11 апреля в парке-музее «Россия – моя история». Сегодня там проходит совещание по развитию агломерации Саратов-Энгельс, на котором присутствует спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

- В идеальной ситуации муниципалитету необходимо 850 единиц техники, с учетом сезонности постоянно будет задействовано 650. Как следствие, необходимо почти 2000 водителей-механизаторов, а также более тысячи рабочих по благоустройству.

На данный момент, у города имеется в наличии 295 единиц техники и 400 рабочих по благоустройству. Стоит отметить, что в данное количество спецмашин входит и 74 единицы новой техники, закупленной лишь в 2018 году, а износ трети коммунального парка от имевшегося ранее составляет более 80%. При этом, у предприятий есть и техника, которая на ходу с 1988 года – более 30 лет, — заявил Исаев.

При банкротстве МУП «Городские дороги плюс», которое тянется с 2012 года, мэрия пытается избежать потери муниципального имуществаи распродажи за копейки техники и производственные базы.

Как уже отмечалось неоднократно, для проведения необходимой замены старой техники на новую (следует подчеркнуть, что частично) необходим на первом этапе минимум миллиард рублей. Правительством Саратовской области принято решение выделить муниципалитету необходимые средства.

Миллиард рублей на закупку новой техники разделили - 350 млн. рублей пошло на выплату заработной платы водителей для приобретенных спецмашин и 400 дополнительно нанятых рабочих по благоустройству, приобретение топлива, ремонты машин.

Концепция системы благоустройства Саратова, делит город на три части, каждой из которых будет заниматься отдельное учреждение благоустройства.

По словам Исаева, для оперативной реакции на сигналы горожан, районным администрациям передадут автомобильные дороги III, IV, V категории, тротуары вдоль этих автомобильных дорог, территории, занимаемые зелеными насаждениями - 31 парк и сквер.

Исаеву задали вопрос из зала, почему к новостройке на Орджоникидзе нет дорог? Глава администрации заметил, что микрорайоны развивались, но инфраструктура отставала. В Саратове полтора десятков таких районов, где жители и власти столкнулись с тем, что дорог юридически просто нет.

- Сейчас мы их выявляем и ставим на учет, в Саратове 110 таких дорог. Пока администрация не может выделять деньги на их ремонт, но работа ведется, — отметил Исаев.

Губернатор призвал остановить формат вопрос-ответ и вернуться к общей повестке о развитии агломерации. И следом вопрос задал студент Эконома о том, почему по городу ездят разбитые трамваи.

- Чем больше мэр говорит, тем больше вопросов, - пошутил Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU