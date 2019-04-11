2019-04-11T16:14:09+03:00
Общество

В Саратовской области начнут сеять свеклу и овес

Планируется закрытие влаги на зяби
Дарья Вострикова
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С 13 апреля хозяйства западной правобережной зоны Саратовской области приступят к выборочному севу сахарной свеклы и овса.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, закрытие влаги на зяби и черных парах планируется на 3,1 млн гектарах. Вместе с тем, отдельные хозяйства Балашовского, Романовского, Турковского и Ртищевского районов закрыли влагу на 2,5 тыс. гектарах, боронование озимых провели на 800 гектарах.

Регион предстоит провести сев яровых на 2,6 млн гектаров, из которых 2,1 гектара займут ранние культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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