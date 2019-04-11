Жительница Саратова убила нагадившего в квартире кота
Жительница Саратова убила кота.
Опубликовано оперативное видео о возбуждении уголовного дела по факту убийства кота жительницей Саратова.
- 47-летняя женщина выбросила домашнего кота с балкона седьмого этажа дома на улице Гришаева, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Гражданка заявила, что причиной для столь жестокого поступка стало то, что кот нагадил не в лоток и немного порвал обои. При этом полиция уточняет, что до этого гражданка поссорилась со знакомым и была пьяна.
Труп животного во дворе дома нашли соседи, которые и написали заявление в полицию. Сейчас в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Она отправлена под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU