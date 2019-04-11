Жительница Саратова убила нагадившего в квартире кота

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-11T16:12:29+03:00

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Опубликовано оперативное видео о возбуждении уголовного дела по факту убийства кота жительницей Саратова.

- 47-летняя женщина выбросила домашнего кота с балкона седьмого этажа дома на улице Гришаева, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Гражданка заявила, что причиной для столь жестокого поступка стало то, что кот нагадил не в лоток и немного порвал обои. При этом полиция уточняет, что до этого гражданка поссорилась со знакомым и была пьяна.

Труп животного во дворе дома нашли соседи, которые и написали заявление в полицию. Сейчас в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Она отправлена под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU