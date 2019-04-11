2019-04-11T15:53:44+03:00
Общество

Объем производства саратовских космических предприятий в 2018 году составил 21 млрд рублей

По словам первого замминистра промышленности, изделия, которые предприятия изготавливают, являются актуальными и не производятся больше нигде в России
Ольга Муравлёва
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Объем производства предприятий подотрасли космического и авиационного приборостроения Саратовской области в 2018 году превысил 21 млрд рублей.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона. Там сегодня, 11 апреля, прошел круглый стол ко Дню космонавтики.

Первый замминистра Владимир Белгородский рассказал, что в оборонно-промышленном комплексе области одна из ведущих ролей принадлежит подотрасли космического и авиационного приборостроения.

- Общее количество работников на этих предприятиях — 13 тыс. человек со средней зарплатой 35 тыс. рублей. Изделия, которые они изготавливают, являются актуальными и не производятся больше нигде в России, — отметил Белгородский.

Кроме того, он затронул тему диверсификации производства. От общего объема ОПК области 40,8% — доля продукции гражданского назначения и экспорта спецпродукции, чисто гражданской — около 35,6%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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