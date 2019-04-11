2019-04-11T15:42:53+03:00
Происшествия

Житель Базарно-Карабулакского района избил мать за упрек в пьянстве

Суд назначил ему штраф
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 39-летний житель села Старые Бурасы за нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что подсудимый 14 мая 2018 года привлекался к административной ответственности за избиение односельчанки.

Но 9 февраля 2019 года в обед он снова поднял руку, теперь уже на свою мать, за упрек в пьянстве.

За это гражданину придется отдать 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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