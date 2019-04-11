Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-11T15:38:06+03:00

Об этом рассказал советник директора ПО «Корпус» на встрече в Минпроме

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Сегодня, 11 апреля, в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области состоялся круглый стол ко Дню космонавтики.

- На мероприятии присутствовали представители саратовских предприятий, вносящих вклад в развитие космоса: ПО «Корпус», ООО «СЭПО-ЗЭМ», СЭЗ имени Орджоникидзе, АО «НПП «Алмаз» и другие, — сообщили «КП-Саратов» в Минпроме региона.

На встрече советник директора ПО «Корпус» Виктор Краснов рассказал, что Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области по ошибке.

- На корабле «Восток» тогда не сработала основная тормозная система. Резервом были приборы, разработанные на «Корпусе», и они сработали безотказно, — поведал Краснов.

По его словам, именно из-за этой ситуации Гагарин не смог приземлиться в Казахстане, как было запланировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU