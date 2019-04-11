Учеников школы в Ртищево плохо ограждали от экстремизма

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-11T15:37:02+03:00

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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства, направленного на недопущение использования в учебных заведениях и библиотеках литературы экстремистского и террористического содержания.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Ртищево плохо проводили сверки в соответствии с федеральным списком экстремистских материалов, который состоит из 4377 пунктов, в то время как на момент поверки в него входило 4868 позиций.

Директор школы после проверки получил представление, после чего нарушения устранили а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU