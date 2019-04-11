Учеников школы в Ртищево плохо ограждали от экстремизма
Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства, направленного на недопущение использования в учебных заведениях и библиотеках литературы экстремистского и террористического содержания.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Ртищево плохо проводили сверки в соответствии с федеральным списком экстремистских материалов, который состоит из 4377 пунктов, в то время как на момент поверки в него входило 4868 позиций.
Директор школы после проверки получил представление, после чего нарушения устранили а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU