Володин о застройке Саратова: Это надо пресекать

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-11T15:34:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Вячеслав Володин в ходе встреч 11 апреля с жителями района Летки в Энгельсе высказался о планировке городских микрорайонов в областном центре, которые строятся без обеспечения социальной инфраструктурой.

По его мнению, местные власти не имели права давать разрешения на строительство без увязки нового жилья с социальными объектами.

- Генеральный план должен предусматривать застройку с учетом обязательного возведения школ, поликлиник, детсадов, спортсооружений. Все то, что у нас происходит, нужно пресекать на корню, потому что теперь люди в этих микрорайонах не имеют возможности детей в школу отвести, в клинику сходить, не говорю о том, что им нужно и отдых организовывать. Еще раз хочу сказать – с этим надо заканчивать. Городу требуется порядка 10 школ на 1100 мест, в основном это новые микрорайоны, где изначально не было запланирована инфраструктура. Это не только должно подвергаться критике - нельзя планировать застройку, нельзя давать разрешение на строительство жилья без социальных объектов. Это должно идти параллельно, причем либо это комплексная застройка, которая предполагает одного подрядчика, либо это строительство местными органами власти, Вариантов много, самое главное чтобы те люди, что въезжают в квартиры имели стопроцентную уверенность что ребенок в этом микрорайоне пойдет в школу, он сам сможет сходить в поликлинику, есть чем заняться и в плане культуры и спорта, чтобы не нужно было в центр ехать, по максимуму все должно быть в микрорайоне. И в Елшанке, и в Солнечном, и в Летке.

Высказался Володин и о точечной застройке, которая выгодна в первую очередь строителям.

- Жилье дорогое там, понятно, приносит большую прибыль, но для горожан, для бюджета это обременительно, это может привести к проблемам, из которых невозможно будет выбраться. Тот, кто занимается планированием и проектированием должны понимать это и стоять на страже горожан и развития города. Нужно чтобы у нас было другое отношение к вопросам развития города, вопросам разрешения на точечную застройку - она возможна, если не будет выше определенной этажности и будет вписываться в исторический облик, тогда сохраним Саратов, таким каким он нам достался, — заявил Володин.

Напомним, на встрече с ветеранами в Энгельсе Володин обсудил возможности и сроки восстановления гарнизонного дома офицеров в районе Летка в Энгельсе, в котором бывали Чкалов, Раскова, Гагарин, Титов.

ИСТОЧНИК KP.RU