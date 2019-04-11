2019-04-11T15:33:30+03:00
Происшествия

Жители Энгельса незаконно оплачивали коммунальные услуги по завышенным тарифам

Им сделали перерасчет
Дарья Вострикова
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Прокуратура Энгельса выявила нарушения исполнения жилищного законодательства при начислении платежей за коммунальную услугу «Вывоз ТКО».

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что при начислении платежей за коммунальную услугу «Вывоз ТКО» ОАО «ЕРКЦ», действуя на основании договоров возмездных услуг с ООО «Дом Сервис», ООО «УК 1», ООО «Коммунал-сервис», ООО «Мегатех» произвело начисление за январь 2019 года по тарифу на услуги Регоператора за вывоз твердых коммунальных отходов с 12 августа по 31 декабря 2018 года в размере 496,67 рублей, вместо установленных с 01 января по 30 июня 2019 года 468,85 рублей.

В итоге директор ОАО «ЕРКЦ» получил представление, после чего горожанам сделали перерасчет на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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