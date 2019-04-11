В Турковском районе зерно хранили небезопасным образом
Нарушитель получил протокол
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в феврале 2019 года выявило, что ООО Турковского района хранило зерно в условиях, не обеспечивающих безопасность и сохранность его потребительских свойств.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет о 145 тонн кукурузы и 105 тонн пшеницы, которые лежали в элеваторе силосного типа.
На должностное лицо элеватора составили протокол и выдали предписания, которые в ходе проведения проверки были исполнены.
ИСТОЧНИК KP.RU