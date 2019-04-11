Житель Балаковского района избил пенсионера из-за ссоры
Ему назначили наказание
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Суд признал виновным 36-летнего жителя Балаковского района в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что вечером 23 ноября 2018 года в одном из домов Хлебновки между мужчиной и его 60-летним соседом произошла ссора, из-за чего пожилой товарищ получил удар кулаком в живот.
За это злоумышленнику дали два года условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU