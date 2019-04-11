2019-04-11T15:58:55+03:00
Происшествия

Школьников-инвалидов из Базарного Карабулака отказывались кормить

Им обеспечили питание благодаря усилиям прокуратуры
Дарья Вострикова
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Прокуратура Базарно-Карабулакского района выявила нарушения соблюдения прав детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в школах учатся 12 детей с ограниченными возможностями здоровья, они имеют право на бесплатное двухразовое питание.

Однако ребята довольно долгое время не могли воспользоваться этой мерой социальной поддержки и с них взыскивались денежные средства за завтраки и обеды.

После того, как на двух директоров общеобразовательных учреждений возбудили административные дела, у детей наконец-то появилась положенная им еда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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