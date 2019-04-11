Школьников-инвалидов из Базарного Карабулака отказывались кормить
Им обеспечили питание благодаря усилиям прокуратуры
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Прокуратура Базарно-Карабулакского района выявила нарушения соблюдения прав детей.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в школах учатся 12 детей с ограниченными возможностями здоровья, они имеют право на бесплатное двухразовое питание.
Однако ребята довольно долгое время не могли воспользоваться этой мерой социальной поддержки и с них взыскивались денежные средства за завтраки и обеды.
После того, как на двух директоров общеобразовательных учреждений возбудили административные дела, у детей наконец-то появилась положенная им еда.
ИСТОЧНИК KP.RU