У саратовского должника арестовали мебель и технику
После этого мужчина оплатил 98 тыс. рублей
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Мужчина из Саратовской области должен был возместить вред здоровью, причиненный им в ДТП.
- Гражданин обязан каждый месяц переводить деньги потерпевшей. Однако он не стал этого делать. В связи с этим у него накопилось 160 тыс. рублей долга, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Неплательщику запретили выезжать из РФ, а также арестовали бытовую технику и мебель.
После этого мужчина оплатил 98 тыс. рублей долга и продолжает ежемесячно переводить приставам деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU