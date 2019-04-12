2019-04-12T09:43:04+03:00
Общество

У саратовского должника арестовали мебель и технику

После этого мужчина оплатил 98 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
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Мужчина из Саратовской области должен был возместить вред здоровью, причиненный им в ДТП.

- Гражданин обязан каждый месяц переводить деньги потерпевшей. Однако он не стал этого делать. В связи с этим у него накопилось 160 тыс. рублей долга, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Неплательщику запретили выезжать из РФ, а также арестовали бытовую технику и мебель.

После этого мужчина оплатил 98 тыс. рублей долга и продолжает ежемесячно переводить приставам деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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