2019-04-11T15:27:19+03:00
Общество

Саратовская спортсменка выиграла два забега на фестивале трейлраннинга

Состязания прошли в Ставропольском крае
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Бештау Ставропольского края прошел фестиваль «Бештаугорский крест», включивший в себя три забега для взрослых и один для детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта и молодежной политики Саратовской области, саратовчанка Елена Петрова в составе команды INOV-8 RUSSIA приняла участие в «Ночном Трейле» и главном забеге.

Она единственная из женщин, кто преодолел трассу в 13,5 км с перепадом высот в 400 м менее, чем за час.

Трасса «Бештаугорского Креста» была проложена по всем пяти вершинам горы, и спортсменам предстояло возвращаться на главную вершину высотой 1,4 тыс. м после прохождения каждой второстепенной. Елена Петрова вновь показала лучший результат среди женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Объем производства саратовских космических предприятий в 2018 году составил 21 млрд рублей
У заброшенного дома в Заводском районе выбросили старые шины из детсада
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
Житель Базарно-Карабулакского района избил мать за упрек в пьянстве
Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения
Учеников школы в Ртищево плохо ограждали от экстремизма
На скоростной трамвай в Саратове потребуется миллиард рублей
Володин о застройке Саратова: Это надо пресекать
Жители Энгельса незаконно оплачивали коммунальные услуги по завышенным тарифам
В Турковском районе зерно хранили небезопасным образом
Житель Балаковского района избил пенсионера из-за ссоры
Школьников-инвалидов из Базарного Карабулака отказывались кормить
В Саратовском педагогическом колледже обвалился потолок
Вячеслав Володин обсудит развитие развитие трамваев в Саратовской агломерации
В Саратове жертва изнасилования спасла девушку от секс-маньяка
Сезон навигации по рекам Саратовской области откроется с понедельника
Володин предложил будущим жильцам дома в Елшанке подумать над отделкой