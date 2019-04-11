Саратовская спортсменка выиграла два забега на фестивале трейлраннинга

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-11T15:27:19+03:00

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В городе Бештау Ставропольского края прошел фестиваль «Бештаугорский крест», включивший в себя три забега для взрослых и один для детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта и молодежной политики Саратовской области, саратовчанка Елена Петрова в составе команды INOV-8 RUSSIA приняла участие в «Ночном Трейле» и главном забеге.

Она единственная из женщин, кто преодолел трассу в 13,5 км с перепадом высот в 400 м менее, чем за час.

Трасса «Бештаугорского Креста» была проложена по всем пяти вершинам горы, и спортсменам предстояло возвращаться на главную вершину высотой 1,4 тыс. м после прохождения каждой второстепенной. Елена Петрова вновь показала лучший результат среди женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU