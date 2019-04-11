2019-04-11T15:25:53+03:00
Общество

Вячеслав Володин обсудит развитие развитие трамваев в Саратовской агломерации

В музее «Россия — моя история» спикер Госдумы встречается с жителями, чиновниками и бизнесменами
Алексей МОЛЧАНОВ
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..Фото: Алексей МОЛЧАНОВ
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В музее «Россия — моя история» сегодня, 11 апреля, проходит встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина с жителями. Они обсуждают наиболее важные темы, волнующие жителей Саратовской агломерации.

. Фото: Алексей МОЛЧАНОВ

.Фото: Алексей МОЛЧАНОВ

Кроме того, на встрече планируется рассмотреть перспективы развития Саратова и Энгельса, главные инфраструктурные проекты.

В обсуждении принимают участие представители профильных министерств, предприниматели, общественники.

. Фото: Алексей МОЛЧАНОВ

.Фото: Алексей МОЛЧАНОВ

В повестке дня запланировано обсуждение нескольких вопросов, среди которых развитие дошкольного и школьного образования, благоустройство Саратова, содержание дорог, развитие сети трамвайного сообщения.

Также обозначено обсуждение нескольких знаковых проектов, среди которых строительство онкоцентра, реконструкция железнодорожного вокзала, строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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