2019-04-11T14:59:47+03:00
Происшествия

В Саратове жертва изнасилования спасла девушку от секс-маньяка

Мужчина несколько раз совершал преступления в Саратов и Санкт-Петербурге
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКРФото СУ СКР
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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, подозреваемый — насильник со стажем.

Первое покушение на изнасилование мужчина, которому тогда было 24 года, совершил в 2004 году также в Ленинском районе Саратова. Его приговорили к лишению свободу, а в 2015 году отправили в реабилитационный центр Санкт-Петербурга в связи с алкоголизмом. В «северной столице» гражданин вновь совершил насильственные сексуальные действия и был приговорен к условному сроку.

В октябре 2017 года секс-маньяка отправили обратно в Саратов, где он продолжил пьянствовать. Около девяти вечера 4 ноября он развлекался в увеселительном заведении на улице Максима Горького, а когда вышел на улицу, заметил проходящую мимо 17-летнюю девушку. Он догнал ее, ударил рукой по затылку, а когда жертва упала, поволок девушку в сторону от подъездов.

Злоумышленник попытался раздеть девушку, но ее спасли проходившие мимо люди, которые откликнулись на крики о помощи.

- Примечательно то, что в числе тех, кто пришел девушке на помощь, случайно оказалась потерпевшая от противоправных действий мужчины, совершенных в 2004 году, — отметили совпадение в СУ СКР.

Мужчина сбежал и уехал в Санкт-Петербург, где его задержали лишь в апреле 2019 года.

Он дал признательные показания и рассказал о подробностях своего преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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