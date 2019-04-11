В Саратове жертва изнасилования спасла девушку от секс-маньяка
В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девушки.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, подозреваемый — насильник со стажем.
Первое покушение на изнасилование мужчина, которому тогда было 24 года, совершил в 2004 году также в Ленинском районе Саратова. Его приговорили к лишению свободу, а в 2015 году отправили в реабилитационный центр Санкт-Петербурга в связи с алкоголизмом. В «северной столице» гражданин вновь совершил насильственные сексуальные действия и был приговорен к условному сроку.
В октябре 2017 года секс-маньяка отправили обратно в Саратов, где он продолжил пьянствовать. Около девяти вечера 4 ноября он развлекался в увеселительном заведении на улице Максима Горького, а когда вышел на улицу, заметил проходящую мимо 17-летнюю девушку. Он догнал ее, ударил рукой по затылку, а когда жертва упала, поволок девушку в сторону от подъездов.
Злоумышленник попытался раздеть девушку, но ее спасли проходившие мимо люди, которые откликнулись на крики о помощи.
- Примечательно то, что в числе тех, кто пришел девушке на помощь, случайно оказалась потерпевшая от противоправных действий мужчины, совершенных в 2004 году, — отметили совпадение в СУ СКР.
Мужчина сбежал и уехал в Санкт-Петербург, где его задержали лишь в апреле 2019 года.
Он дал признательные показания и рассказал о подробностях своего преступления. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU