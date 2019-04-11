2019-04-11T19:43:47+03:00
Происшествия

Восьмиклассник в Саратове угнал и разбил чужой ВАЗ-2114

Его нашли и посадили под подписку о невыезде
Ольга Муравлёва
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В Саратове полиция вчера, 10 апреля, нашла угонщика ВАЗ-2114 от дома №5 по Ладожской улице.

- В отдел 27-летний мужчина обратился 11 марта и рассказал, что 9-11 марта кто-то угнал его машину без сигнализации и с 10 литрами бензина, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Сумму ущерба автовладелец оценил в 100 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили дело за угон и 22 марта нашли разбитую спереди «четырнадцатую» у дома №6 по 6-му Динамовскому проезду. После они нашли и угонщика — 15-летнего ученика восьмого класса. Он признался в преступлении. Во время обыска у него забрали ключи от машины, а мальчика посадили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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