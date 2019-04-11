Володин предложил будущим жильцам дома в Елшанке подумать над отделкой

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-11T14:25:53+03:00

Он поддержал инициативу создать свою УК

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Во время визита в поселок Елшанка Ленинского района Саратова председатель Государственной думы России Вячеслав Володин осмотрел строящийся дом для переселенцев из аварийных бараков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Вячеслав Володин осмотрел одну из квартир.

- Это можно признать как минимальный стандарт, — оценил Володин. Он предложил будущим жильцам на следующей неделе начать совместно с общественным советам распределение жилья.

Горожане заявили ему, что намерены создать собственную УК, и эту инициативу Володин поддержал.

Кроме того, он предложил жильцам еще раз подумать над отделкой дома.

- Решайте, вы уже натерпелись в серых бараках, — отметил спикер облдумы.

Он также подтвердил, что строительство поликлиники в Елшанке взяла на себя организация Леонида Писного.

- Они еще и обгонят вас, — сказал он, обращаясь к подрядчикам дома.

ИСТОЧНИК KP.RU