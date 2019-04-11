2019-04-11T14:27:02+03:00
Происшествия

Житель Ртищевского района во время застолья забил соседа табуретом

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
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В отношении 54-летнего жителя Ртищевского района возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, днем 18 марта 2019 года мужчина пришел в гости к своему 70-летнему знакомому. Он вспомнил былые обиды и два раза стукнул хозяина квартиры деревянным табуретом по голове, после чего покинул дом.

На шум отреагировали родственники пожилого мужчины, которым он успел рассказать, кто на него накинулся. Они же вызвали «скорую помощь». Пострадавшего госпитализировали, он скончался 8 апреля в больнице.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшего стала тупая травма головы с кровоизлиянием под оболочки и с ушибом головного мозга.

Предполагаемого убийцу задержали, он во всем признался. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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