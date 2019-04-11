Саратовец вынес на руках из горящего дома неходячую соседку
Саратовец во время пожара вынес из огня лежачую старушку-соседку.
- Пожар случился в пятиэтажке на Международной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 01:07. На тушение выехали 14 человек на трех машинах, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Оказалось, что на кухне второго этажа взорвалась и горит газовая колонка. Однако пожар ликвидировали до прибытия огнеборцев.
В квартире, где началось возгорание, проживает четыре человека, трое самостоятельно вышли, а лежачую бабушку вынес сосед Андрей Михайлов.
- Мне позвонила соседка и сказала про пожар. Жена собрала документы и с детьми выбежала на улицу, а я нашел бабушку, вынес ее и передал родственникам. С еще одним соседом сверху мы перекрыли стояк и горение сразу прекратилось, — рассказал Андрей Михайлов.
В ГУ МЧС подчеркнули, что благодаря решительным действиям мужчины пожар не имел серьезных последствий и никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU