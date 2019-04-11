2019-04-11T14:24:40+03:00
Общество

Поликлинику в Елшанке будет строить Леонид Писной

Жители бараков выразили благодарность Вячеславу Володину за строительство нового дома
Алексей МОЛЧАНОВ
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..Фото: Алексей МОЛЧАНОВ
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Жители поселка Елшанка в Саратове поделились с корреспондентом «КП-Саратов» своими ожиданиями от строительства нового дома для переселенцев. Напомним, сегодня поселок посетил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

- Еще год назад ничего не было и вот такой результат. Это уникальный проект, ничего подобного в нашем городе не было. Это событие останется в памяти нескольких поколений. Все переселенцы очень довольны. Очень благодарны Вячеславу Володину, — заявила член Общественного совета поселка Светлана Митогуз.

. Фото: Алексей МОЛЧАНОВ

.Фото: Алексей МОЛЧАНОВ

Еще один представитель общественного совета, Геннадий Седышев, поддержал ее.

- Устали 30 лет жить в бараках. Стены тонкие, столько денег приходится тратить на обогрев — все на ветер. Очень рады тому, что уже виден результат. Мы за всем смотрим, контролируем, как идет стройка. Узнал сегодня, что Леонид Писной возьмет строительство поликлиники на себя, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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