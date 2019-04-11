2019-04-11T15:15:16+03:00
Спорт

«Протон-Саратов» одержал первую победу в своей истории

Саратовский клуб обыграл челябинский «Динамо-Метар»
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Волейбольный клуб «Протон-Саратов» одержал первую в своей истории победу.

Сегодня, 11 апреля, в Южно-Сахалинске состоялась игра с челябинским клубом «Динамо-Метар».

Саратовчанки одержали победу в пяти партиях со счетом 3:2 (25:18, 16:25, 25:14, 10:25, 15:12).

Следующую игру команда сыграет с клубом «Сахалин». Матч состоится 12 апреля в 10:30 по саратовскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Саратова убила нагадившего в квартире кота
Объем производства саратовских космических предприятий в 2018 году составил 21 млрд рублей
У заброшенного дома в Заводском районе выбросили старые шины из детсада
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
Житель Базарно-Карабулакского района избил мать за упрек в пьянстве
Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения
Учеников школы в Ртищево плохо ограждали от экстремизма
На скоростной трамвай в Саратове потребуется миллиард рублей
Володин о застройке Саратова: Это надо пресекать
Жители Энгельса незаконно оплачивали коммунальные услуги по завышенным тарифам
В Турковском районе зерно хранили небезопасным образом
Житель Балаковского района избил пенсионера из-за ссоры
Школьников-инвалидов из Базарного Карабулака отказывались кормить
Саратовская спортсменка выиграла два забега на фестивале трейлраннинга
В Саратовском педагогическом колледже обвалился потолок
Вячеслав Володин обсудит развитие развитие трамваев в Саратовской агломерации
В Саратове жертва изнасилования спасла девушку от секс-маньяка
Сезон навигации по рекам Саратовской области откроется с понедельника
Володин предложил будущим жильцам дома в Елшанке подумать над отделкой