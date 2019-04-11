«Протон-Саратов» одержал первую победу в своей истории

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-11T15:15:16+03:00

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Волейбольный клуб «Протон-Саратов» одержал первую в своей истории победу.

Сегодня, 11 апреля, в Южно-Сахалинске состоялась игра с челябинским клубом «Динамо-Метар».

Саратовчанки одержали победу в пяти партиях со счетом 3:2 (25:18, 16:25, 25:14, 10:25, 15:12).

Следующую игру команда сыграет с клубом «Сахалин». Матч состоится 12 апреля в 10:30 по саратовскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU