«Протон-Саратов» одержал первую победу в своей истории
Саратовский клуб обыграл челябинский «Динамо-Метар»
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Волейбольный клуб «Протон-Саратов» одержал первую в своей истории победу.
Сегодня, 11 апреля, в Южно-Сахалинске состоялась игра с челябинским клубом «Динамо-Метар».
Саратовчанки одержали победу в пяти партиях со счетом 3:2 (25:18, 16:25, 25:14, 10:25, 15:12).
Следующую игру команда сыграет с клубом «Сахалин». Матч состоится 12 апреля в 10:30 по саратовскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU