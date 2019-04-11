2019-04-11T14:22:04+03:00
Общество

Володин остался недоволен темпами строительства дома для переселенцев в Елшанке

Он заявил, что распределение квартир должно начаться уже на следующей неделе
Алексей МОЛЧАНОВ
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..Фото: Алексей МОЛЧАНОВ
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Очередным пунктом рабочей поездки председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Саратовскую область стал поселок Елшанка в Ленинском районе Саратова.

В Елшанке он посетил стройплощадку под будущим многоквартирным жилым домом для расселения 23 бараков. Ранее местные жители обратились к спикеру с просьбой оказать содействие по расселению своих аварийных домов, так как в федеральную программу они не вошли.

Шестиподъездный дом должен быть сдан 20 августа 2019 года, новые квартиры получат 254 семьи — это 690 человек, в числе которых 158 детей.

Сейчас ведутся работы на всех блок-секциях. В четырех подъездах уже закрыт десятый этаж.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время осмотра Вячеслав Володин раскритиковал темпы строительства дома, обратив внимание на недостаточное количество работников на объекте.

- Задача стоит уже на следующей неделе распределить квартиры для переселенцев, а уже к середине августа сдать дом. Нужно подводить газ, монтировать газораспределительный пункт, электроподстанцию, воду. Это все должно быть сделано до середины июля, потом нужно заниматься благоустройством. К сожалению, город отстает по темпам, — сказал Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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