Саратовец взял кредит в банке почти на полмиллиона по поддельным документам

СЕГОДНЯ 19:14 2019-04-11T19:14:43+03:00

В отношении него возбудили дело за мошенничество

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В Саратове полиция вчера, 10 апреля, нашла мужчину, подозреваемого в мошенничестве при получении кредита.

- В отдел 22 марта обратилась представительница банка. Правоохранители начали проверку и 9 апреля установили, что 1 октября 2018 года 50-летний мужчина по поддельной справке о доходах взял кредит в банке в размере 408 тыс. рублей, но после выплачивать его не стал — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

После того, как его задержали, гражданин во всем признался и рассказал, что деньги уже успел потратить.

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ИСТОЧНИК KP.RU