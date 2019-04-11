Саратовец взял кредит в банке почти на полмиллиона по поддельным документам
В отношении него возбудили дело за мошенничество
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В Саратове полиция вчера, 10 апреля, нашла мужчину, подозреваемого в мошенничестве при получении кредита.
- В отдел 22 марта обратилась представительница банка. Правоохранители начали проверку и 9 апреля установили, что 1 октября 2018 года 50-летний мужчина по поддельной справке о доходах взял кредит в банке в размере 408 тыс. рублей, но после выплачивать его не стал — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
После того, как его задержали, гражданин во всем признался и рассказал, что деньги уже успел потратить.
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ИСТОЧНИК KP.RU